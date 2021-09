Sicilia, Covid: 770 nuovi casi ma 106 sono in terapia intensiva

Diminuiscono i casi di Covid 19 in Sicilia. Oggi nell’isola si registrano 770 nuovi positivi, 25 morti e 843 pazienti dimessi o guariti.

La Regione segnale che i decessi segnalati oggi sono avvenuti otto il 10 settembre; undici il 9 settembre; tre l’8 settembre; uno il 24 agosto; uno il 13 agosto e uno il 9 luglio.

Nell’isola attualmente ci sono 26.255 positivi – 98 in meno rispetto a ieri – e di questi 801 sono ricoverati in regime ordinario, 106 in terapia intensiva (5 nuovi ingressi) e 25.348 sono in isolamento domiciliare.