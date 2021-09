Scuola. Il Ministro Bianchi: “Sarà possibile togliere mascherine in classe con studenti tutti vaccinati”.

“Sarà possibile togliere la mascherina nelle classe in cui tutti gli studenti saranno vaccinati”. A rimarcare questa importante novità è stato il ministro della salute Roberto Speranza e dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Il ministro della Salute Speranza, sempre in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, ha poi ribadito: “Abbiamo sin dall’inizio detto, come Governo, che questa è la priorità assoluta: far rientrare tutti in sicurezza in presenza a scuola; ed io spero che presto avremo un numero molto alto di classi in cui tutti i ragazzi, oltre che gli insegnanti, saranno vaccinati. E questo consentirà di alleggerire ulteriormente le misure. A partire dalle mascherine, che possono essere abbassate nelle classi dove sono tutti vaccinati”.