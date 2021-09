Rassegna Stampa. Locali sfitti del centro storico: 10 manifestazioni d’interesse

Sono una decina le “manifestazioni di interesse” per i locali che l’Amministrazione comunale di Caltanissetta ha deciso di cedere in affitto a prezzi molto bassi allo scopo di rivitalizzare il tratto di corso Umberto dove i locali ricadono.

Si tratta dei 10 locali donati dalla famiglia Profeta alcuni anni fa, uno dei quali resterà a disposizione dell’Amministrazione comunale che intende utilizzarlo come “sportello” per informazioni turistiche. Più specificatamente, in questi locali (una volta sede di un negozio di elettrodomestici) verrà istituito il “Centro culturale, informatico ed espositivo dello stile di vita mediterraneo” grazie ad un finanziamento di quasi 140 mila euro assegnato dal Gal “Terre del Nisseno” con il Prs Sicilia 2014-2020.

Nello stesso avviso pubblico è stato inserito anche il “casotto” di piazza Mercato Grazia che può avere però soltanto la destinazione di deposito, al contrario di quelli di corso Umberto che invece potranno essere utilizzati per attività artigianali e/o commerciali.

Il termine per le “manifestazione di interesse” scade venerdì ma poiché le “visite” ai locali da parte delle persone interessate (accompagnate da dipendenti comunali) sono cominciate lunedì scorso (e quindi resterebbe poco tempo per mettere assieme la documentazione richiesta dal Comune), è stato deciso di prolungare il termine dell’avviso di assegnazione dei suddetti locali al 22 settembre. Allo scopo di agevolare l’avvio dell’attività di impresa o artigiana, gli immobili di corso Umberto sono stati messi a bando con un affitto calmierato che consentirà il pagamento di canoni abbastanza contenuti.

«Questa azione – spiega l’assessore alle Finanze, Luciana Camizzi – ha l’obiettivo di rivitalizzare il centro cittadino, ma anche di rimettere sul mercato locali di proprietà pubblica donati all’Amministrazione e rimasti vuoti. I locali di corso Umberto potranno essere affittati ad un canone di locazione massimo di 1.600 euro annui, canone sostenibile per chi volesse avviare una nuova attività. Per quanto riguarda il box di piazza Mercato Grazia il canone annuo a base d’asta è stato fissato in 900 euro».

Quanti parteciperanno all’a v v iso pubblico, prima di presentare la domanda potranno visionare i locali (come già stanno facendo alcuni di essi in questi giorni) e dovranno creare un deposito cauzionale provvisorio. Ai non aggiudicatari la somma verrà restituita entro 30 giorni dalla seduta di gara.