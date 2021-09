Mussomeli, Memorial “Lucio Ricotta”. Mario Gero Taibi: “Una persona semplice, rispettosa dell’avversario e dell’arbitro”

MUSSOMELI – Un memorial si è svolto ieri sera, 9 settembre 2021, presso la Palestra Comunale di Via Madonna di Fatima di Mussomeli, per ricordare l’apprezzata figura dello sportivo Lucio Ricotta, deceduto il 6 marzo del 2020. Un incontro partecipato anche dai ragazzi della Scuola calcio della “Don Bosco” che hanno preliminarmente disputato una partita. Successivamente, la professoressa Enza Luvaro, in rappresentanza del comitato di quartiere di Santa Maria, dove abitava appunto Lucio Ricotta, è stata invitata a recitare la preghiera dello sportivo. Dopo di che gli amici dello scomparso hanno disputato una loro partita con le vistose magliette dove c’era scritto “Lucio nel cuore”. Da ricordare che lo scomparso fu per tantissimi anni Vice Presidente della Chiaramontana calcio. “Una persona semplice”, l’ha definito il fondatore dell’ asd Chiaramontana Mussomeli Mario Gero Taibi, una persona umile, sempre rispettosa dell’ avversario e dell’ arbitro. E così gli amici lo hanno voluto ricordare con un memorial, presenti la famiglia e l’ Amministrazione comunale con il Sindaco Giuseppe Catania , gli Assessori Seby Lo Conte e Michele Spoto , nonchè il Vice Presidente fondatore Erino Cacciatore che ha arbitrato l’ incontro, e i Presidenti Daniele Sorce e Vincenzo Sorce Callari che hanno omaggiato la famiglia con dei ricordi. Hanno partecipato alla partita I giocatori: Cala‘ Daniele, Favata Domenico, La Mattina Salvatore, Messina Giuseppe, La Mattina Jerry, La Piana Domenico, Nocente Giovanni, Torquato Michele, Aratore Sebastiano, Catania Salvatore, Montagnino Domenico, Capodici Giuseppe, Castiglione Salvatore, Lomanto Domenico. Si sono occupate del triage e delle misure anti-covid Maria Rita Bellanca e Alessandra Bellanca.