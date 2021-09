Mussomeli, Medieval Trail Arrampicata al Castello. Un successo

MUSSOMELI – La promozione dell’antico maniero di Mussomeli, si propaga anche con l’arrampicata sportiva. Non è stato un semplice “arrampicarsi sugli specchi” ma un’appassionata arrampicata per raggiungere la plurisecolare vetta chiaramontana, mai prima d’ora effettuata. C’è sempre, comunque, una prima volta, per scalare la cima di una roccia medievale, raggiungere le sue sale, poterle ammirare e poi raccontare la propria avventura. Infatti, da tempo Enzo Frangiamore ha accarezzato tale idea, che poteva sembrare un sogno ed invece, in una giornata fresca settembrina, l’evento, studiato nei minimi particolari, ha avuto luogo con la partecipazione di sportivi, amanti anche dell’arrampicata, provenienti da diverse parti della Sicilia. L’evento era stato presentato in conferenza stampa, sabato pomeriggio dalla giornalista Silvia Console presso la scuderia del Castello, presenti il Sindaco Giuseppe Catania Catania, l’assessore Seby Lo Conte, lo sponsor della manifestazione Tanino Catania per l’Allianz, Giuseppe Cuttaia Presidente di “Panormus”, ed Enzo Frangiamore il referente locale per la manifestazione. Un evento, quello di domenica mattina a Mussomeli, dove il Castello è stato onorato di diverse presenze, grazie all’iniziativa promossa dall’Asd Panormus, che, avvalendosi soprattutto del dinamismo del mussomelese Enzo Frangiamore che si è speso alla grande per la realizzazione dell’iniziativa e degli amici della mtb, le ha convogliate tutte nel cuore della Sicilia, appunto, nella Terra di Manfredi. Il previsto percorso di gara, la corsa a piedi, la scalata al Castello per ben quattro volte, per complessivi venti chilometri, hanno creato un tale spettacolo da entusiasmare i tanti atleti runners, provenienti da tutta l’isola, confermando l’evento essere una innovativa e straordinaria manifestazione sportiva, assai propizia anche per promuovere l’antico maniero ed il territorio di Mussomeli. Daniele Sammatrice, con indosso la maglia orange di Panormus è risultato vincitore del 1° posto assoluto, mentre fra le donne Simona Nicholson è stata la prima a tagliare il traguardo. Giuseppe Cuttaia, Presidente di Panormus, ha atteso gli atleti sotto l’arco d’arrivo ed ha anche esercitato il ruolo di speaker della manifestazione. Con lui c’era anche Enzo Frangiamore che ha magistralmente coordinato il suo team per l’ottima riuscita dell’evento. I vincitori sono stati premiati ai piedi del Castello Manfredonico, presente l’Assessore allo Sport Seby Lo Conte e gli sponsorTanino Catania per Allianz e Vincenzo Terrazzino per Sisa. A conclusione, c’è stato un gradito pasta party, offerto dallo chef australiano Danny Mc Cubbin, ideatore di unprogetto di cucina solidale “The GoodKitchen” da sviluppare a Mussomeli.