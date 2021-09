Mussomeli, IX MEMORIAL “Daniele Camerota”

MUSSOMELI – Si è svolto in questi giorni, esattamente il 6 settembre presso il campo sportivo “Nino Caltagirone” il IX memorial Daniele Camerota, organizzato all’ l’ASD DON BOSCO MUSSOMELI. Quest’anno a calcare il manto in terra battuta del Comunale sono state le squadre dell’ASD DON BOSCO MUSSOMELI (militante nel campionato di 1^ categoria) e l’ASD ACQUAVIVA (militante nel campionato 2^ categoria), impegnate in una amichevole che ricordasse la splendida persona del commercialista ed ex Assessore Comunale. Le due formazioni si sono affrontate con lealtà sportiva, utilizzando nell’arco della partita, tutta la rosa a disposizione, con quasi cinquanta ragazzi che hanno dato tutto e non lasciato niente al caso per onorare il MEMORIAL. La partita, alla fine, si è conclusa con il risultato ad occhiali, ossia zero a zero(0-0). Ha preso parte alla partita anche un ragazzo intimo amico della famiglia Camerota, entusiasta dell’accoglienza dei ragazzi della Don Bosco. In tribuna, con inizio alle ore 19,45 c’era un buon numero di persone che hanno assistito alla combattuta partita. Alla fine l’ASD DON BOSCO ha voluto ringraziare l’ASD ACQUAVIVA, per la disponibilità dimostrata, con un piccolo trofeo in ricordo dell’evento; alla famiglia Camerota, al completo, sig.ra Silvana e i figli Luigi, Maria Luisa e la piccola Gloria è stata consegnata una targa ricordo e una composizione floreale da deporre sulla tomba del proprio congiunto, ribadendo il proprio impegno con l’ appuntamento al 2022.