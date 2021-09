Milena. Covid, il 21 settembre c’è una nuova tornata di vaccinazioni.

MILENA. Si svolgerà il prossimo 21 settembre la vaccinazione. Questa tornata di prossimità è aperta a tutta la popolazione dai 12 anni in su che non ha ricevuto la prima dose e a quella che deve ricevere la seconda dose il 21 Settembre o i giorni precedenti, il link di prenotazione è https://forms.gle/ZCwavoRGFuQRkNLi6. Il sindaco Claudio Cipolla ha fatto sapere che saranno comunicati gli orari di vaccinazione qualche giorno prima, i turni saranno divisi in ordine alfabetico.

Inoltre ha invitato i cittadini che si sottoporranno alla vaccinazione a venire con i moduli già compilati in modo da velocizzare le operazioni di vaccinazione. I moduli si possono scaricare al link https://www.comune.milena.cl.it/milena/po/mostra_news.php…