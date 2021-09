Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa. Nella notte se ne sono registrati sette per un totale di 191 migrandi approdati in Sicilia, tra cui una cinquantina di donne e una ventina di minori.

I diversi barchini sono stati intercetati dalle motovedette della Capitaneria e dalla Guardia di Finanza.

Per i migranti, dopo il consueto triage sanitario, e’ stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola dove attualmente si trovano piu’ di 900 ospiti.