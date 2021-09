Non ce l’ha fatta la donna di 73 anni rimasta ferita, ieri pomeriggio, in un incidente, insieme al marito, sulla strada statale 626, all’altezza dello svincolo per Gela, nel Nisseno. La vittima, originaria di Barrafranca, nell’Ennese, e’ morta stamane all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove era stata ricoverata. Il marito di 75 anni anche lui trasportato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita.