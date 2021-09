Il centro commerciale il Casale diventa “Cardioprotetto”: installato un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione

Il Centro Commerciale “Il Casale” è lieto di comunicare alla clientela ed al territorio che è finalmente diventato “Cardioprotetto”.

Venerdì 9 settembre, grazie alla preziosa sinergia con le sezioni di Caltanissetta della “Croce Rossa Italiana” e dell’”Avis Donatori di Sangue”, rappresentate dai rispettivi Presidenti, Nicolò Piave e Gaetano Giambusso, presso la Galleria del Centro Commerciale “Il Casale” è stato infatti installato un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione; esso presenta infatti una doppia funzionalità, regolabile attraverso una semplice leva, che consente di passare da un uso dello stesso per gli adulti, con scarica più intensa, ad un uso per i bambini, attraverso il rilascio di una scarica meno intensa.



Si tratta di un altro importante risultato frutto anche della collaborazione tra il CC Il Casale e l’Asp di Caltanissetta, in questa specifica occasione rappresentata dal dott. Benedetto Trobia, che nel mese di giugno ha portato alla inaugurazione di un apprezzatissimo, e tutt’ora attivo, Centro vaccinale ed al raggiungimento dello straordinario risultato di circa 20.000 inoculazioni in poco più di tre mesi.

Molto soddisfatto il direttore del Centro Commerciale, Calogero Sanfilippo

“I centri commerciali accolgono ogni giorno diverse tipologie di visitatori (bambini, adulti e anziani). Queste strutture sono ormai parte integrante della vita comune, sono sempre di più punti di riferimento non solo per gli acquisti ma anche per l’aggregazione, lo svago, l’intrattenimento e, più in generale, per i servizi di qualità che essi sono capaci di offrire.

Come sappiamo ogni anno in Italia circa 70.000 persone sono vittime di un arresto cardiaco improvviso e circa il 15% degli arresti cardiaci si verifica nei luoghi pubblici.

L’arresto cardiaco può essere combattuto solo entro i primi minuti, praticando la rianimazione cardiopolmonare e utilizzando il defibrillatore, che è un apparecchio semplice e sicuro.

Partendo da questi dati e dal fatto che all’interno di un Centro Commerciale non si è mai da soli, abbiamo voluto essere parte attiva del progetto di cardioprotezione del nostro territorio per poter continuare a dare un valore aggiunto ai nostri utenti ed ai nostri dipendenti, anche in termini di sicurezza e di prevenzione.

Tutto lo staff di sicurezza e di direzione del Centro, oltre gran parte del personale, è oggi in possesso dei titoli come soccorritori BLSD ma nelle prossime settimane estenderemo la formazione a tutti i dipendenti del Centro, in modo da poter garantire il massimo della tempestività dell’intervento in caso di emergenza.

Ancora una volta, mettendo a frutto uno degli insegnamenti più importanti che la sinergia con l’ASP di Caltanissetta ci sta regalando, e seguendo l’esempio di insostituibili associazioni come la Croce Rossa Italiana e l’Avis Donatori di Sangue, rappresentate nel nostro territorio in maniera davvero eccellente, vogliamo contribuire a comunicare al territorio la cultura ed il valore della prevenzione a tutela del bene più prezioso che abbiamo: la nostra vita.