DLF Nissa Rugby, open day nazionale FIR: sabato 25 settembre, appuntamento a San Luca. Dalle ore 9 alle 13, al polivalente “L. Gattuso”

Rugby Open day 2021 anche a Caltanissetta, nell’ambito dell’iniziativa nazionale promossa dalla Federazione Italiana Rugby. L’appuntamento è per sabato 25 settembre, dalle ore 9 alle 13, presso il campo polivalente “L. Gattuso” a San Luca nel capoluogo nisseno. Per l’utilizzo del campo la società nisseno ringrazia il Comitato di quartiere nella persona di Nello Ambra e la Parrocchia di San Luca nella persona di Padre Alfonso.

La FIR ha programmato questo evento nazionale il 25 e 26 settembre, “il rugby è per tutti”: è “un’esperienza imperdibile per bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Tanti nuovi amici ed un pallone ovale con cui giocare in un ambiente sicuro, accogliente e unico”.

La DLF Nissa Rugby, con i propri qualificati Tecnici ed istruttori, attende chiunque voglia iniziare a cimentarsi con questo meraviglioso sport. Le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle normative vigenti anti-covid, obbligatorio il green pass per gli over 12.

Il presidente Giuseppe Lo Celso evidenzia: “Siamo stati ben felici di aderire all’iniziativa nazionale della FIR. Aspettiamo bambini, ragazzi e genitori: vogliamo illustrargli i vantaggi che derivano dalla pratica del nostro amato sport, sia quelli fisico atletici, sia quelli valoriali: rispetto delle regole, degli avversari ed introdurli all’iconico mondo del ‘terzo tempo’”.