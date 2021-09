Covid, in Sicilia 878 nuovi casi e 20 morti

Sono 878 i nuovi casi di coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore, la regione italiana che registra il maggior numero di contagi in giornata. Sono 6.657 i morti in totale, 20 in più rispetto al bollettino di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, che però specifica che “la Regione Sicilia comunica che del totale dei decessi riportati in data odierna 6″ riguardano “il 15 settembre, 8 il 14 settembre, 2 il 13 settembre, 1 il 12 settembre, 1 l’11 settembre, 1 il 17 agosto e 1 il 16 agosto”.