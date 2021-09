Covid. Bimba di un anno positiva ricoverata prima al “Sant’Elia” e poi trasferita in ambulanza a Palermo.

Se nelle fasi iniziali la pandemia del Covid aveva investito soprattutto persone adulte ed anziani, ora, con la variante Delta, il livello di diffusione del contagio non risparmia nemmeno i bimbi in tenera età.

Sotto questo punto di vista, a pochi giorni dal caso di positività al Covid di una bimba di appena tre mesi ospite di una struttura di accoglienza per minori di Serradifalco, oggi s’è registrato un nuovo caso di positività di una bimba nissena di un anno.

Anche nel suo caso, i medici del pronto soccorso infettivologico del Sant’Elia ne hanno disposto il suo successivo trasferimento in ambulanza, come già avvenuto per la bimba di tre mesi, presso l’ospedale dei bambini “Di Cristina” di Palermo.