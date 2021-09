Clima, associazioni e politica unite: “invertiamo la rotta o rischiamo una nuova Pantelleria”

“Ancora una tragedia, ancora vittime del clima sempre più estremo, anche e soprattutto nel Mediterraneo.

Mentre esprimo, anche a nome dei Verdi, il mio cordoglio e la vicinanza alle famiglie e alla comunità di Pantelleria, non posso non rivolgere un appello alla politica a tutti i livelli, perché si rifletta sulle nostre responsabilità, su quanto abbiamo fatto e quanto possiamo e dobbiamo fare perché si inverta la rotta, affinché non si sottovaluti più la gravità della questione ambientale e non si ripetano più queste tragedie”.

Così Valentina Palmeri, deputata regionale dei Verdi-Europa Verde, in una nota.

Coro solidale anche con l’associazione di categoria agricola.

Dall’inizio dell’anno in Italia si sono verificate 105 trombe d’aria. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati dell’European severe weather database (Eswd) in relazione a quella che ieri si e’ abbattuta su Pantelleria causando morti, feriti e molti danni mentre e’ allerta della protezione civile per il maltempo in Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania.

“Una drammatica calamita’ che fa salire il conto degli eventi estremi del 2021 in cui – sottolinea la Coldiretti – si sono registrati in media in Italia di quasi 6 nubifragi al giorno fra tempeste di pioggia, neve, vento, trombe d’aria e grandine. Sono gli effetti del cambiamento climatico con l’eccezionalita’ degli eventi atmosferici che e’ ormai diventata la norma anche in Italia tanto che siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione che – continua Coldiretti – si manifesta con una piu’ elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali e territoriali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo.

A pagare un conto salato – conclude la Coldiretti – e’ l’agricoltura italiana che per effetto dei cambiamenti climatici per gli eventi estremi ha perso piu’ di 14 miliardi di euro nel corso di un decennio, tra produzione agricola nazionale, strutture e infrastrutture rurali”.