Caltanissetta: vaccinati contro Covid il 57,66% dei giovani tra 12 e 19 anni

In Sicilia il 56,62 per cento dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni ad oggi ha già iniziato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 (oltre 225mila ragazzi), mentre è già immunizzato il 41,37 per cento. Il dato è stato reso noto dalla Regione Siciliana.

Nei primi giorni di agosto, invece, aveva già ricevuto il vaccino circa il 40 per cento di quella fascia di età. In particolare, ha già ricevuto almeno una dose: il 65,28% dei ragazzi in provincia di Palermo; il 66,38% ad Agrigento; il 60,91% a Ragusa; il 61,89% a Enna; il 58,76% a Trapani; il 57,66% a Caltanissetta; il 51,86% a Siracusa; il 47,83% a Catania; il 44,21% a Messina.

Come previsto dall’ultima circolare, firmata dagli assessori reginali all’Istruzione e alla Salute, Roberto Lagalla e Ruggero Razza, dalla seconda metà di settembre sarà ammesso l’accesso delle Usca scolastiche negli istituti che ne faranno richiesta per promuovere le vaccinazioni sia tra gli studenti della fascia 12-19 anni, sia tra gli operatori scolastici non ancora immunizzati.

I dirigenti scolastici potranno richiedere alla Asp tanto la somministrazione di vaccini a scuola, quanto il monitoraggio sanitario mediante tamponi.