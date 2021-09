Caltanissetta, picchiata anche per strada: donna denuncia anni di maltrattamenti, arrestato nisseno di 34 anni

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un nisseno di 34 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Da anni la vittima subiva vessazioni di ogni tipo, quanto fisico e verbali, fino a l’intervento della polizia non l’ha indotta a denunciare quanto accadutole. Qualche giorno fa la donna e’ stata picchiata in strada e alcuni cittadini hanno chiamato la Polizia.

La vittima e’ stata convocata dalla Squadra Mobile e ha raccontato quanto da anni subiva. Botte e insulti, una sopraffazione totale, dovuta a improperi quotidiani che spesso culminano in violenze fisiche. Il Pm ha richiesto e ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo diverso rispetto a dove vive la donna. Gli agenti hanno cosi’ individuato l’ uomo per condurlo presso la sua abitazione, dove restera’ a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.