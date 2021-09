Caltanissetta. Operatori di una Residenza Anziani positivi al Covid. Sindaco ne dispone chiusura e trasferimento degli ospiti in domus Covid.

CALTANISSETTA. Il sindaco Roberto Gambino ha appena firmato l’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura della Residenza per anziani di Corso Vittorio Emanuele ed ordinato all’Asp il trasferimento degli ospiti presso propria struttura.

La decisione è stata assunta nel corso di un COC convocato dal sindaco alle ore 16 di oggi dopo aver ricevuto la richiesta di chiusura da parte del Dott. Francesco Iacono dirigente medico dell’Asp, nel primo pomeriggio. Nell’ordinanza si legge che “l’Asp di Caltanissetta ha reso noto che il Presidente di una Cooperativa Sociale ha manifestato l’impossibilità di assicurare un’adeguata assistenza agli anziani a causa della positività a Sars – Cov-2 di quasi tutti gli operatori”.

Nel contempo, come si evince dall’ordinanza, l’ASP di Caltanissetta ha comunicato che nella Residenza per Anziani “non poteva essere assicurata l’assistenza agli ospiti della struttura in quanto l’unico operatore negativo al Covid-19 è assente per motivi di salute”.

Inoltre nella nota è stato evidenziato che “presso la Residenza si è determinata una situazione di grave rischio igienico-sanitario per la contemporanea assenza degli operatori addetti all’assistenza; pertanto l’Asp ha chiesto l’emissione di apposita Ordinanza di chiusura e di spostamento degli ospiti presso idonee strutture dove possa essere assicurata l’assistenza agli ospiti”.

Il sindaco, a quel punto, ha disposto immediatamente la convocazione del C.O.C. di Protezione Civile al quale ha partecipato anche il Dott. Trobia Benedetto, Dirigente Responsabile della Emergenza COVID dell’ASP di Caltanissetta.

Il sindaco, dopo ampia discussione, ha ordinato al legale della Residenza per Anziani “la chiusura della struttura per giorni 15 poiché per l’assenza di personale addetto all’assistenza viene meno il rispetto dello standard professionale stabilito dalla legge regionale n. 22/1986”. Inoltre ha ordinato all’Asp di Caltanissetta il trasferimento dei 9 ospiti dalla Residenza per anziani ad un’adeguata struttura protetta. Al termine dei 15 giorni di chiusura della struttura, è stato disposto il rientro degli ospiti alla Residenza dopo la loro negativizzazione con onere a carico del legale rappresentante della residenza stessa.

L’Asp ha già comunicato che provvederà al trasferimento degli ospiti presso una struttura aziendale per l’occasione individuata e adibita a domus Covid e ciò in via emergenziale straordinaria e urgente. L’ordinanza è stata già pubblicata all’albo pretorio del Comune.