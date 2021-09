Caltanissetta, Frangiamone: “Assegnato un centro di riuso per stimolare la buona pratica della riconversione dei rifiuti”

La Giunta del Comune di Caltanissetta ha deliberato il comodato d’uso di un immobile in Via Malta per l’allestimento di un centro di riuso che sarà dato a servizio della Dusty.

“E’ l’ennesimo passo per una decisa inversione di tendenza del ciclo dei rifiuti nella nostra città per contrastare il grave fenomeno degli abbandoni e dello smaltimento dei mobili, degli elettrodomestici e dei cosiddetti rifiuti ingombranti in generale – ha commentato l’assessore Marcello Frangiamone -. Troppo spesso buttiamo mobili, suppellettili o elettrodomestici, magari ancora in buone condizioni, solo perché non sappiamo più cosa farne. Una volta i mobili e gli elettrodomestici si riparavano, i vestiti si rammendavano, oggi purtroppo siamo dentro un vortice maledettamente consumistico in cui tutto si butta. E ancor più grave spesso, ciò che non serve, si butta dove capita, negli angoli delle strade, lungo le scarpate, nelle zone meno frequentate della città”.

La finalità del centro, così come ha spiegato l’assessore, servirà per rieducare la cittadinanza e orientarla verso la buona pratica della riconversione. Si tratta di “un piccolo tassello per trasformare il locale in un luogo dove lasciare gli oggetti di cui non sappiamo più cosa farne perché, magari, c’è qualcuno che, invece, di quella cosa, ne ha bisogno. Deve diventare un luogo dove si potrà fare del bene alle persone che hanno bisogno e per fare del bene anche all’ambiente”