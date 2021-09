Amministrative, San Cataldo: candidato sindaco Intilla indica Amico e Maiorana come assessori

Il candidato sindaco delle liste civiche SCRUSCIO e Sicilia Nuova, avv. Michele Intilla, ha nominato i primi due componenti della giunta.

Sono Angelo Maurizio Amico ed il Dott. Enzo Maiorana (quest’ultimo designato alla carica di vice sindaco).

Sul nominato assessore Angelo Maurizio Amico il candidato sindaco riferisce: “da più parti sento parlare di problemi e carenze relative alla zona industriale di San Cataldo.

In questo contesto ho scelto di nominare mio assessore Angelo Amico perché lo ritengo un valido imprenditore e profondo conoscitore delle diverse problematiche relative al nostro polo produttivo.

La sua esperienza, certamente, mi aiuterà nella valutazione delle azioni che, in qualità di sindaco, potrò porre in essere per contribuire al miglioramento del cuore pulsante dell’economia cittadina.

Tra l’altro, Angelo Amico è un abilissimo perito informatico capace di costruire, su misura, programmi per la gestione di sistemi informatici. Queste sue abilità potranno certamente giovare alla nostra comunità per consentire l’ammodernamento della rete informatica comunale, ormai obsoleta, nell’ottica di una transizione digitale dei servizi offerti al cittadino”.

Confermata la designazione alla carica di vicesindaco del Dott. Enzo Maiorana, medico ed ex docente universitario di nota fama, da decenni personaggio attivo della politica sancataldese.