Usa: scandalo su molestie sessuali sul Governatore di New York. Democratici chiedono le dimissioni

Anche la presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, dopo il presidente Joe Biden, ha invitato il governatore di New York, Andrew Cuomo, a rassegnare le dimissioni dopo le conclusioni di un’inchiesta indipendente sulle accuse di molestie sessuali mosse da diverse donne nei suoi confronti.

“Pur riconoscendo il suo amore per New York e nel rispetto dell’incarico che ricopre, invito il governatore a dimettersi”, si legge in una dichiarazione della leader democratica.

In precedenza Pelosi si era sempre rifiutata di chiedere le dimissioni di Cuomo. Simili appelli sono giunti in giornata anche dal leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer, e dal senatore Kirsten Gillibrand, oltre che dal sindaco di New York Bill de Blasio, tutti democratici.