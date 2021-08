Sommatino. Covid. Nelle ultime ore 4 nuovi positivi. Il numero totale dei casi è 35.

SOMMATINO. Sul fronte del contagio da Covid 19, nelle ultime ore l’Asp ha comunicato quattro nuovi casi di positività in isolamento domiciliare ed una dimissione dalla degenza ordinaria. Pertanto, alla luce di questi nuovi dati, il numero dei pazienti positivi nel Comune di Sommatino è di 35.

Il sindaco Elisa Carbone, comunque, ha inteso fare alcune precisazioni: “Precisiamo che questi sono i soli dati che l’Asp ci comunica, rimanendo in possesso dell’Asp i dati riguardanti le condizioni cliniche e la sintomatologia dei pazienti, compreso se essi abbiano o no effettuato le vaccinazioni.

Ad ogni modo, basandoci sulle analisi scientifiche, da tutti consultabili, e sui dati empirici in nostro possesso possiamo affermare che i soggetti positivi che hanno effettuato il ciclo completo di vaccinazione sono la minoranza e che in tali pazienti la sintomatologia è molto lieve o addirittura inesistente. Pertanto, invitiamo chi ancora non l’abbia fatto ad effettuare prontamente la vaccinazione”.