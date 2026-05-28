24 Airways, nasce una nuova compagnia aerea con base operativa in Sicilia

Nasce una nuova compagnia aerea italiana con sede legale in provincia di Pavia e base operativa in Sicilia. Si chiama “24 Airways”, e secondo le prime indiscrezioni avvierà entro l’estate prossima collegamenti nazionali e internazionali per rafforzare i collegamenti tra l’Isola, il resto d’Italia e le principali destinazioni europee. E’ la seconda compagnia aerea di cui si annuncia la nascita in Sicilia, dopo Etna Sky svelata dal parlamentare nazionale catanese Manlio Messina, ex Fdi approdato al gruppo Misto della Camera. L’avvio operativo dei collegamenti è subordinato al completamento delle procedure autorizzative previste dalla normativa aeronautica. La società 24 Airways, che tra i soci ha due fondi di investimento con sede in Lussemburgo, annuncia che presenterà la prossima settimana un piano industriale 2026-2028 orientato al trasporto passeggeri, al cargo e ai servizi sanitari. La flotta iniziale prevede 14 aeromobili: Boeing 737 per tratte a medio-lungo raggio e Airbus per i collegamenti nazionali e medio-raggio. Particolare attenzione alla Sicilia: 24 Airways anticipa che introdurrà tariffe agevolate e formule dedicate per residenti, studenti, persone con disabilità e loro accompagnatori, per favorire la mobilità e l’inclusione territoriale. Sul fronte occupazionale, il lancio delle operazioni sarà accompagnato da un piano di assunzioni che valorizzerà professionisti con esperienza nel settore aereo. “Vogliamo essere una compagnia radicata sul territorio siciliano — afferma l’avvocato Angelo Magni, legale della società — offrendo collegamenti accessibili e servizi affidabili per sostenere lo sviluppo economico e turistico dell’Isola”. (ANSA).