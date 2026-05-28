Tesoro Messina Denaro, Schifani: «Colpo durissimo ai patrimoni mafiosi»

«Esprimo il mio plauso alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo e alla Guardia di Finanza per la straordinaria operazione che ha portato al sequestro di beni riconducibili a Matteo Messina Denaro.

Un risultato di grande rilievo nel contrasto alla criminalità organizzata e ai suoi interessi economici, frutto di un efficace lavoro investigativo internazionale. La lotta alla mafia non conosce pause e l’esito di oggi ne rappresenta una concreta e importante conferma». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.