Salute

Area crisi Gela, Alassio (Ugl Caltanissetta): “Il territorio non ha bisogno di altre incompiute”

Redazione 3

Area crisi Gela, Alassio (Ugl Caltanissetta): “Il territorio non ha bisogno di altre incompiute”

Gio, 28/05/2026 - 09:28

Condividi su:

“Gela e il territorio limitrofo non hanno bisogno di altre incompiute”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario ritorna sull’area di crisi e sugli investimenti che avrebbero dovuto rilanciare il tessuto economico e produttivo gelese e dei comuni del territorio. “Ancora oggi – spiega il segretario – conosciamo poco o nulla dei potenziali investimenti selezionati a livello ministeriale e Invitalia non fornisce dati costanti. Abbiamo partecipato all’audizione in Senato, sottolineando i tanti vuoti che si sono susseguiti nel tempo. A dodici anni dal protocollo d’intesa che ha riconvertito il sito Eni di Gela, solo un investimento ha visto la luce. Non è una situazione che possa ritenersi soddisfacente. Rimangono inutilizzati non meno di diciotto milioni di euro che per una zona che risente costantemente di crisi occupazionali e fragilità infrastrutturali non è affatto una condizione accettabile”. Alario si rivolge non solo alle istituzioni ministeriali e regionali, spesso sovrastate da una burocrazia a senso unico, ma anche all’amministrazione comunale. “Spero ci sia ancora l’intenzione di tenere attivo il tavolo che venne convocato negli scorsi mesi – continua – serve un monitoraggio costante, con la parte politica e quella sindacale. Si proceda a una nuova convocazione per valutare possibili aggiornamenti. Non abbiamo certezze neanche sullo sportello che a livello locale avrebbe dovuto orientare le imprese interessate al percorso per i finanziamenti dell’area di crisi. Tutti dobbiamo impegnarci affinché i fondi, comunque già insufficienti fin dall’inizio, perlomeno vengano interamente investiti in nuovi insediamenti e in attività produttive che diano linfa all’occupazione, su più fronti, senza dimenticare la rigenerazione ambientale, altro aspetto per noi essenziale”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta