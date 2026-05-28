UDC Sicilia, Terrana apre agli amministratori locali: “Costruiamo insieme la nuova area moderata e di centro”

L’UDC Sicilia apre una nuova fase di dialogo e di partecipazione politica rivolta ai consiglieri comunali, agli amministratori locali, agli operatori politici e a tutti coloro che si riconoscono nei valori del moderatismo, della responsabilità e del buon governo.Il Coordinatore Regionale dell’UDC Sicilia lancia un appello a quanti, nei territori, svolgono quotidianamente un ruolo di rappresentanza e di servizio alle comunità, affinché possano contribuire alla costruzione di un progetto politico di centro autentico, inclusivo e radicato nelle esigenze reali dei cittadini.«Viviamo una stagione nella quale è sempre più forte la richiesta di una politica seria, equilibrata e capace di offrire risposte concrete ai problemi delle famiglie, delle imprese e degli enti locali. Per questo l’UDC intende aprire le proprie porte a consiglieri comunali, amministratori, movimenti civici e operatori politici che condividono una visione moderata, popolare ed europeista della società», dichiara il Coordinatore regionale.L’obiettivo è dare vita a un percorso politico caratterizzato dal protagonismo diretto di chi opera nei territori, valorizzando competenze, esperienze amministrative e sensibilità diverse, senza imposizioni dall’alto e con il massimo rispetto delle identità politiche e civiche.«Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto tante adesioni da parte di amministratori locali e movimenti moderati. Vogliamo continuare su questa linea, crediamo che il futuro del centro non possa essere costruito nelle stanze chiuse, ma attraverso il confronto, l’ascolto e la partecipazione. Vogliamo offrire una casa politica a quanti ritengono necessario rafforzare un’area moderata capace di incidere realmente nelle scelte che riguardano la Sicilia e il Paese. Un progetto aperto, credibile e responsabile, nel quale ogni amministratore e ogni operatore politico possa essere protagonista e non semplice spettatore.»L’UDC Sicilia avvierà nelle prossime settimane una serie di incontri sui territori per favorire il confronto con amministratori locali, consiglieri comunali, associazioni e realtà civiche interessate a contribuire alla costruzione di una proposta politica fondata sui valori della buona amministrazione, della solidarietà, della sussidiarietà e dello sviluppo.«La nostra ambizione – conclude il Coordinatore regionale – è quella di unire energie, competenze e passioni per dare voce a quel vasto mondo moderato che chiede rappresentanza, serietà e concretezza. Le porte dell’UDC sono aperte a tutti coloro che vogliono impegnarsi con spirito costruttivo per il bene delle nostre comunità e della Sicilia.»