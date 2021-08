Sicilia: temperature continuano a superare i 35 gradi

Tregua dal maltempo sulle regioni del nord, ma di brevissima durata: tra domani e mercoledì due perturbazioni (n.1 e 2 di agosto) daranno vita a nuove fasi temporalesche, con qualche pioggia anche al centro. Caldo in attenuazione lungo l’Adriatico e su basso Tirreno.

La giornata odierna vedrà una significativa diminuzione delle temperature sulle regioni centrali adriatiche e una lieve attenuazione del caldo al Sud e sul nord della Sicilia. Il merito è da ascrivere alla ventilazione settentrionale, meno calda, che segue il fronte temporalesco transitato al Centro-Nord nel week-end e a un indebolimento dell’Anticiclone africano; alle sue spalle l’atmosfera rimane un po’ instabile con qualche locale manifestazione ancora possibile al Nord.

Questa relativa tranquillità sarà però solo temporanea. Tra domani e mercoledì – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, due nuove perturbazioni (le n.1 e 2 di agosto) in rapida successione raggiungeranno le regioni settentrionali determinando altre fasi temporalesche e mantenendo le temperature su livelli contenuti. Tra la fine di mercoledì e giovedì la perturbazione sfiorerà anche il Centro e aria meno calda si spingerà di nuovo fino al basso Tirreno e lungo il basso Adriatico. Sull’estremo Sud e sulla Sicilia il caldo resterà intenso, con temperature che potranno ancora frequentemente superare i 35 gradi.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE – Su gran parte del Centro-Sud sole alternato a poche nuvole passeggere; qualche nuvola in più nel sud della Sardegna e soprattutto nel nordovest della Toscana dove non si esclude qualche scroscio di pioggia, specie a ridosso dell’Appennino.Al Nord annuvolamenti associati a brevi rovesci o temporali isolati, più probabili sull’Emilia occidentale e sulle Alpi centro-orientali, localmente anche sul settore centro orientale della valle padana, in Liguria e sulla pianura veneta. Altrove tempo più soleggiato.Temperature: massime in calo lungo l’Adriatico ed il basso Tirreno, dove si attenua il caldo intenso; ancora punte invece ben oltre i 35 gradi e a sfiorare i 40 nel settore ionico e nel sud della Sicilia. Al Nord valori per lo più sotto i 30 gradi.Venti tesi di Libeccio sul basso Mar Ligure, fino a localmente moderati sugli altri mari di ponente che saranno per lo più mossi. Fino a molto mossi il Ligure, il Mar di Corsica e il Mare di Sardegna. In prevalenza poco mossi Adriatico e Ionio.

PREVISIONI PER DOMANI, MARTEDÌ 3 AGOSTO – Al mattino possibili isolate piogge o rovesci fra alta Lombardia e alto Piemonte; qualche pioggia anche sulla Liguria di Levante. Deboli piovaschi su Sardegna orientale, basso Lazio, sud dell’Abruzzo. Dal pomeriggio rovesci e temporali isolati principalmente su Alpi e alta pianura padana; in serata qualche rovescio possibile anche sulla pianura veneta e friulana. Più soleggiato in Emilia Romagna e al Centro-Sud, ma con passaggio di un po’ di nuvole nel corso della giornata.Temperature massime in lieve rialzo in Sardegna, stazionarie o in leggero calo altrove; valori leggermente sotto la media al Nord, vicini alla media al Centro e in Sardegna, ancora sopra la media con picchi oltre i 35 gradi al Sud e in Sicilia e vicini ai 40 gradi sulla Sicilia orientale.Venti in prevalenza deboli, con rinforzi da est nel Canale di Sardegna.Mari: mosso o molto mosso il Canale di Sardegna; localmente mossi Tirreno meridionale e mar Ligure; in prevalenza poco mossi gli altri bacini.

PREVISIONI PER MERCOLEDÌ – Un’altra perturbazione raggiunge il Nord con qualche effetto anche sulla Toscana. Fino al pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato al Sud, sulle Isole e buona parte di Lazio, Abruzzo e Molise; nubi sparse, alternate a schiarite sul resto del Centro, Emilia Romagna e settore dell’alto Adriatico; tempo instabile sul resto del Nord con piogge sparse e locali temporali, in estensione verso l’alto Adriatico a fine giornata. Alla sera possibili isolati rovesci in alta Toscana, Marche e Abruzzo.Temperature massime in leggero calo al Nord, in leggero aumento nelle altre regioni: caldo intenso al Sud e in Sicilia con valori fra 34 e 40 gradi, e locali picchi oltre i 40 gradi sull’isola.Venti per lo più deboli.Mari in prevalenza calmi o poco mossi, eccetto il Tirreno sud-orientale e i canali delle Isole che saranno localmente mossi.