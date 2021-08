Sicilia, Sammartino (Lega): isola come laboratorio per nuovo centrodestra

Matteo Salvini e’ arrivato nel primo pomeriggio a Palermo per una riunione della direzione regionale della Lega siciliana e per incontrare europarlamentari, deputati e dirigenti locali e gli ormai ex renziani, Luca Sammartino e Valeria Sudano. Salvini, percorrendo a piedi piazza Politeama, ha raggiunto la sede del partito in via Garzilli, per il vertice ancora in corso che ‘battezzera” l’ingresso di Sammartino e Sudano nella Lega.

“Abbiamo fatto un’ennesima, bellissima chiacchierata di politica immaginando gli scenari in vista delle prossime elezioni regionali e parlando di Sicilia”, ha detto Sammartino ai cronisti. “C’e’ un’interlocuzione importante con la Lega con una formula che il partito vuole mettere in campo diversa rispetto al progetto tradizionale”.- ha spiegato – “Questa e’ una fase concitata della politica siciliana ma anche nazionale – ha aggiunto il deputato ex renziano -.

Credo che oggi tutto il centrodestra stia guardando con grande interesse anche agli sviluppi della politica siciliana perche’ la nostra Regione ha bisogno di un rilancio.

Oggi il progetto di Matteo Salvini e di tutto il centrodestra puo’ ritrovare uomini e donne, amministratori locali, capaci assieme all’attuale classe dirigente del partito di dare vita a un rafforzamento di un campo che guarda a un centrodestra sempre piu’ largo e agli interessi della Sicilia”.