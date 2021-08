Sicilia, Amministrative: UDC apre la campagna di tesseramento

Il Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, durante la conferenza di presentazione del Candidato Sindaco di Favara, Totò Montaperto, dichiara ufficialmente aperta la Campagna Elettorale per le Amministrative del prossimo autunno in Sicilia con l’Udc protagonista col proprio simbolo e con i propri rappresentanti.

Qui le parole del Coordinatore Regionale On. Decio Terrana che presenta i candidati di Favara e Porto Empedocle, Totò Montaperto e Rino Lattuca, candidati di altissimo spessore che rappresentano la sintesi di gran parte dei Partiti Politici presenti al Governo della Regione Siciliana. Entrambe le Città sono state guidate dal Movimento 5 Stelle, con risultati piuttosto deludenti secondo il Segretario Udc.

L’Udc si candida dunque ad essere fondamentale per un forte Centro che possa guidare Comuni, Province e Regione Siciliana. A tal proposito si fa presente che è aperto il nuovo tesseramento dell’Udc raggiungibile a questo link https://www.udc-italia.it/wp-content/uploads/2021/06/adesione-modulo-tesseramento2021.pdf