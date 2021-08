Serradifalco. Dal 28 agosto al 4 settembre c’è la terza edizione di Performare Festival con “Sguardi di Bellezza”.

SERRADIFALCO. E’ in programma dal 28 agosto al 4 settembre la terza edizione di Performare Festival. Dopo che nel 2020 il Festival non è andato in scena a causa del Covid, l’edizione di quest’anno è incentrata sul tema “Sguardi sulla bellezza”.

Direttrici artistiche del Festival sono Simona Miraglia e Amalia Borsellino. Il Festival è dedicato all’arte performativa della scena contemporanea, al sostegno dei talenti del territorio siciliano e alla giovane danza d’autore. La manifestazione, ideata e curata dal Collettivo SicilyMade e prodotta dall’associazione culturale In Arte, quest’anno ha conseguito un importante riconoscimento dal Ministero della Cultura, rientrando nell’elenco dei Festival di danza finanziati dal Fus.

Per questo, Performare Festival presenterà un programma con 14 performances firmate da 11 tra giovani coreografi e artisti di rilevanza nazionale e internazionale come Virgilio Sieni, Roberto Zappalà con la sua Compagnia Zappalà Danza, la coreografa e performer argentina Agostina D’Alessandro, Chiara Ameglio (Fattoria Vittadini), Elisa Pagani, Claudia Rossi Valli, Silvia Giuffré, Annalisa Di Lanno, oltre allo stesso Collettivo SicilyMade che presenterà il lavoro di Amalia Borsellino, Marta Greco, Silvia Oteri, vincitore del bando Le Città Invisibili.

Inoltre torna Performare Project che propone percorsi di formazione legati alla ricerca coreografica e destinati sia ai danzatori che ai cittadini. Quest’anno i laboratori si trasformano in residenze per la creatività guidate da Virgilio Sieni e Agostina D’Alessandro. Il primo, con il progetto Agorà Serradifalco, pone la danza come elemento di coesione con il territorio, proponendo un’azione coreografica collettiva con la partecipazione di cittadini. Agostina D’Alessandro invece, condurrà un percorso intensivo dedicato a danzatori professionisti.

Prevista anche la presenza dei giovani allievi del Liceo Coreutico di Caltanissetta che, al fianco dei danzatori professionisti, avranno l’occasione di sperimentare il processo di creazione. Per info e prenotazioni: performarefestival@gmail.com.