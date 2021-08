Serata danzante con 200 persone: multato lido balneare

Una serata danzante con 200 persone senza alcun distanziamento. La polizia ha denunciato il titolare del Lido Tre Torri, stabilimento balneare ubicato sulla spiaggia di Marausa a Misiliscemi, nel Trapanese. Durante il controllo è stato denunciato il titolare per aver aperto abusivamente un luogo di pubblico spettacolo e in assenza della licenza rilasciata dal Questore. Lo stesso è stato multato di 400 euro per il divieto di assembramento poiché, all’interno del locale, all’atto del controllo, erano presenti 200 persone circa, 100 dei quali intenti a ballare.