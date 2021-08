Ragazza di 15 anni uccide la madre con una coltellata.

Tragedia a Treviglio in provincia di Bergamo dove, a seguito di una lite scoppiata per futili motivi, una ragazza di 15 anni ha ucciso la madre, 43 anni, con una coltellata alla schiena.

A dare l’allarme è stata la stessa ragazza che ieri sera ha chiamato i carabinieri. Non sarebbe stata la prima volta che madre e figlia, che vivevano da sole, litigavano. La madre avrebbe rimproverato la figlia per il montaggio sbagliato di un mobile e da lì la discussione sarebbe degenerata.

Madre e figlia erano in cucina e la 15enne ha afferrato un coltello colpendo la mamma con un solo fendente che però è risultato fatale. La 15enne, che è indagata per omicidio, è stata per il momento trasferita dai carabinieri presso un istituto per minori.