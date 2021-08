Raccolta differenziata a Caltanissetta, Federica Milano: “Troppi cittadini non la effettuano, aprire un dibattito”

Da notizie informali si apprende dell’elevato numero di cittadini che non effettua la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, non essendo nemmeno in possesso dei diversi contenitori dove conferire detti rifiuti, non avendoli mai richiesti a causa della mancata registrazione presso le competenti strutture.

Parimenti costoro, a maggior ragione, non conferiscono detti rifiuti alle varie piattaforme di raccolta, fisse e mobili, esistenti in città, allo scopo di beneficiare degli sgravi conseguenti.

Questo fenomeno, probabilmente dovuto al fatto che, così facendo, ci si illude di non pagare la relativa TARI, determina la spiacevole conseguenza dell’abbandono di detti rifiuti in aree non pertinenti o in contenitori altrui con la ulteriore conseguenza della irrogazione di pesanti multe a chi viene sorpreso (anche a mezzo di videocamere) in tali illecite attività.

Considerato che, alla fine, il costo del servizio viene scaricato comunque sugli utenti virtuosi e considerato, inoltre, che, il più delle volte, la mancata registrazione dipende dalle precarie condizioni economiche degli inadempienti, mi chiedo se non sarebbe il caso che il Comune deliberi di esentare dal pagamento della TARi, o comunque la contenga nel minimo indispensabile, le fasce meno abbienti, individuando il relativo limite reddituale, così da consentire a detti utenti di registrarsi egualmente, munendosi dei relativi contenitori e così evitando l’abbandono dei rifiuti per strada o in altri luoghi pubblici.

La mia è solo una riflessione su cui mi auguro si apra un franco e costruttivo dibattito.

D.ssa Federica Milano, Coordinatrice cittadina di Azzurro Donna – Forza Italia