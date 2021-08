Tragedia a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Qui una persona di 44 anni è morta nella tarda mattinata di oggi, 15 agosto, in seguito a shock anafilattico causato da una puntura di insetto.

Sul posto è intervenuta un’automedica e un’ambulanza ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Non è chiaro quale insetto abbiano punto l’uomo.