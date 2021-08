Mussomeli messa all’aperto in onore del Redentore in contrada Serra di Lazzaro

MUSSOMELI – I contradaioli di Serra di Lazzaro e fiumicello del territorio di Mussomeli, hanno partecipato domenica 22 agosto 2021, all’annuale appuntamento campestre, previsto tradizionalmente per la terza domenica di Agosto. Hanno partecipato alla messa pomeridiana delle 18,00 in onore del Cristo Redentore, celebrata da Padre Sebastiano Lo Conte. Tale culto è stato avviato diversi anni fa, quando su un piccolissimo lembo di terra, appunto nelle anzidette contrade, è stata collocata una grande statua del Cristo Redentore, appositamente commissionata e condivisa da tutto il vicinato, visibile ai passanti della sottostante strada provinciale per Villalba. Una devozione verso il Redentore che si va sempre più radicando nella contrada,