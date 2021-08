Mussomeli, “Il vallone a confronto” con i sindaci giovedì nella Piazzetta Monti (biblioteca comunale)

MUSSOMELI – Si terrà giovedì prossimo, presso la Biblioteca comunale di Piazzetta Monti con inizio alle ore 19, il Forum “Il Vallone a confronto,” spiega il sindaco Catania, vuole essere un appuntamento nel panorama economico, accademico, istituzionale e politico del comprensorio di questa area interna che prende il nome del “vallone’. Quella di quest’anno (2021) sarà la prima, sperimentale, edizione.La discussione s’incentrerà sullo “scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” del vallone. Questa, prima, edizione, sarà dedicata ad alcuni temi centrali che riguardano la vivibilità e lo sviluppo del comprensorio del vallone. Sarà una prima edizione sperimentale programmata su una sola serata, a cui si prevede ne seguano altre in futuro con una programmazione strutturata su una intera giornata”. C’è da dire che in questa prima edizione saranno ospiti i sindaci del vallone, che in tanti hanno dato già la loro disponibilità per la partecipazione all’incontro. Modererà l’incontro la giornalista Emilia Piazza. All’evento è stata invitata la cittadinanza nel rispetto delle norme sul contingentamento.