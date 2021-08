Una ragazza di 23 anni e’ morta al Policlinico di Palermo dopo essere arrivata in gravissime condizioni dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La giovane aveva la febbre da diversi giorni e gli e’ stata diagnosticata una Coagulazione intravascolare disseminata (Cid) con grave compromissione multiorgano. Non si esclude che a causare il decsso possa essere stata una rickettsiosi per la puntura di una zecca.