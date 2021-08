Moncada (Cgil) e Cosca (Fillea Cgil): “Per la provincia di Caltanissetta fatto nulla per infrastrutture ferroviarie e viarie”.

Riceviamo e pubblichiamo nota del segretario generale CGIL Rosanna Moncada e del segretario generale Fillea Cgil Franco Cosca in merito su piano regionale infrastrutture.

“Il 5 Agosto scorso si è tenuto un incontro presso l’Assessorato regionale ai trasporti alla presenza delle OO.SS CGIL CISL E UIL e l’Assessore Falcone per discutere del piano complessivo di infrastrutture che la Regione intende mettere in campo nei mesi futuri.

Apprendiamo con rammarico che per la provincia di Caltanissetta niente è stato fatto e previsto in termini di infrastrutture ferroviarie e viarie e ci riferiamo nello specifico alla richiesta che più di un anno e mezzo fa attraverso la Cgil di Caltanissetta era stata avanzata con la vertenza “Gela si sblocca”.

La CGIL di Caltanissetta partiva da Gela per un’iniziativa che aveva l’obiettivo di sbloccare i vari finanziamenti stanziati per uno sviluppo strutturale dell’intera provincia che comprendevano il Porto , il museo archeologico , il museo del mare e soprattutto finanziamenti per l’autostrada Ragusa- Gela e per la ferrovia Siracusa -Ragusa – Gela,. Da allora solo il museo del mare è in via di costruzione, per il resto è tutto un pur parlare politico.

Ma se da Gela partiva la vertenza perché risultava una città bloccata , per un porto da finanziare e per la circonvallazione da definire anche per il resto della provincia tutto ancora risulta bloccato : i lavori della 640 AG/CL che vanno a rilento e una rete viaria fatta da strade che da sempre riteniamo “trazzere” e con ponti che continuano a crollare.

Per questo non ci fermeremo e chiederemo un incontro al commissario del libero consorzio di Cl. Vogliamo continuare su quelle che consideriamo le criticità più impellenti da dover affrontare e quelle da cui partire per quello sviluppo che avevamo tanto chiesto e sostenuto attraverso petizioni manifestazioni e inviti al Governo nazionale, Regionale e CAS; perché una migliore e più veloce rete di circolazione di mezzi e di persone permettono ad un territorio di svilupparsi senza rimanere indietro come è la nostra provincia.

Un fattivo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie e stradali è alla base di un sistema economico sano e ben strutturato che sostiene l’intera economia e con essa la sopravvivenza delle nostre città. L’emergenza sanitaria ha messo ancora di più in ginocchio la nostra provincia denunciando a gran voce e a spese di tutti noi le gravi carenze del nostro territorio in termini di sanità e di servizi pubblici ,e pertanto , dobbiamo, perché, possiamo, trarre benefici dalla crisi e cercare di convogliare le risorse messe a disposizione dal PNRR , dai fondi strutturali, dai fondi nazionali affinchè ci si adoperi per progetti che guardino allo sviluppo di territori penalizzati perché piu distanti dalle Aree metropolitane e messi da parte e mortificati da una politica miope e senza alcuna aspirazione”.