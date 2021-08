Migranti: Salvini attacca Lamorgese: “Si ricordi di essere Ministro”

“La Lega è e rimane al Governo”. A dirlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se le sollecitazioni delle ultime settimane sul tema dell’emergenza migranti potessero essere causa di una frattura nell’Esecutivo.

“Semmai è un motivo di frattura del ministro Larmorgese con il Governo. Se c’è qualcuno che non si muove e continua a non muoversi… Mi risulta che domani sia in Libia, speriamo che ottenga qualcosa. Io sono tornato a chiedere alla Lamorgese di ricordarsi che fa il ministro dell’Interno”.

“Chiedere il tampone per chi va a Gardaland mi sembra un eccesso – ha aggiunto -. Anche perché in questi minuti in Sicilia stanno sbarcando altre centinaia di persone senza nessun green pass, tampone e vaccinazione”.