Marianopoli. Calogero Casucci (FI) chiede perchè il Comune non ha aderito ad associazione “Borghi dei Tesori”.

Richiesta informazioni sull’adesione del Comune di Marianopoli all’Associazione “Borghi dei Tesori”. E’ quella che ha avanzato Calogero Casucci, nella qualità di Responsabile Cittadino di Forza Italia, all’assessore comunale alla cultura Maria Antonietta Vullo e ai consiglieri comunali.

Nella nota si legge: “In data 15 aprile 2021 è stata costituita l’Associazione denominata “Borghi dei Tesori” con sede a Palermo, in via Duca della Verdura n. 32, i cui soci fondatori sono la Fondazione “Le Vie dei Tesori” e l’Associazione “Amici delle Vie dei Tesori”; l’Associazione “Borghi dei Tesori” è un’associazione apolitica, senza finalità di lucro, che si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso la promozione della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico, enogastronomico dei borghi italiani favorendo percorsi di riappropriazione dal basso da parte degli abitanti, con riferimento sia al patrimonio materiale che immateriale, la promozione dei territori e delle comunità̀ , in particolare rispetto ai temi della digitalizzazione, della rigenerazione urbana, della sostenibilità, della green economy, del contrasto allo spopolamento e all’incentivazione di politiche di attrattivi, la progettazione di interventi in questi ambiti attraverso la partecipazione a bandi, avvisi, premi e opportunità promossi da organismi pubblici e privati locali, regionali, nazionali, europei, la diffusione di nuovo turismo culturale ed esperienziale, basata sulla scoperta del patrimonio materiale e immateriale, la pianificazione e la realizzazione di attività di studio.

Il Comune di Marianopoli – prosegue – ha meno di 7000 abitanti ed in esso ricadono diversi beni di importanza culturale (storico-artistica, monumentale, naturalistica, artigianale, tesoro umano), quali ad esempio i musei archeologico ed etnoantropologico, i diversi siti archeologici e naturalistici, la Chiesa Madre, la Chiesa di San Giuseppe, ecc.;

– il Comune di Marianopoli non sembra ancora aver aderito all’Associazione “Borghi dei Tesori”. Considerato che l’Ente locale, nella fattispecie il Comune di Marianopoli, nell’ambito delle sue funzioni ha lo scopo di:

promuovere lo sviluppo della cultura valorizzandone le iniziative, favorire e sostenere le iniziative educative e culturali mediante la collaborazione con realtà pubbliche e private; promuovere il territorio e tutelare le potenzialità produttive e la vocazione turistica mediante il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni ambientali, storici, naturalistici, assicurando la partecipazione democratica alle scelte; coniugare le esigenze di salvaguardia e conservazione del patrimonio ambientale, storico antropologico e culturale, con quelle di sviluppo economico del territorio, in un’ottica di sostenibilità.

Per tutto quanto premesso e considerato, il sottoscritto come identificato in epigrafe, con la presente richiesta invita l’Assessore Comunale del Comune di Marianopoli con delega alla Cultura, ai Beni Museali e al Turismo, Dott.ssa Maria Antonietta Vullo, a volere valutare, qualora non fosse ancora a conoscenza di tale iniziativa, la possibile adesione del Comune di Marianopoli all’Associazione Borghi dei Tesori.

Qualora invece, la S.V. fosse già a conoscenza di tale iniziativa, con la presente si chiede di fornire delucidazioni sulle motivazioni e le scelte che hanno portato alla mancata adesione del Comune di Marianopoli all’Associazione sopra indicata. Si resta in attesa di gradito riscontro, sicuro che la S.V. provvederà a fornire le informazioni richieste”.