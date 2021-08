L’Asd Samurai Dojo dal 6 settembre riprende le attività per la nuova stagione sportiva 2021/2022.

Il Presidente della Asd Samurai Dojo , maestro nisseno Alfonso Torregrossa ha comunicato che da lunedì 6 settembre , nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, in virtù delle linee guida dello CSEN e del CONI sulla ripresa delle attività sportive ed in osservanza delle normative nazionali e regionali vigenti, finalmente riprende in pieno l’attività alla Asd Samurai Dojo di Caltanissetta , oramai al suo 11 anno di attività , riapriranno le iscrizioni per la nuova stagione sportiva per tutte le fasce di età dai 4 anni in su , nella nuova sede , zona San Luca , Via Renato Guttuso, 23 .

la Samurai Dojo di Caltanissetta , Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata Csen e iscritta al Coni è riconosciuta annualmente in Giappone dalla Dai Nippon Butokukai Honbu di Kyoto , per lo sviluppo tradizionale, filosofico e culturale delle Arti Marziali Giapponesi, presieduta dalla famiglia imperiale un vanto per tutti i nisseni che ci scelgono annualmente .

La Dai Nippon Butokukai riconosce l’attività tecnica, culturale e sociale svolta dalla scuola e del suo direttore Tecnico e ne afferma l’alta validità tecnica .

L’insegnamento, fonda i suoi cardini nei principi culturali delle discipline Orientali, includendo oltre alla pratica, anche gli approfondimenti della filosofia, dello studio della lingua, della scrittura e della cultura Giapponese . Oltre ai corsi di Jujitsu per tutte l’età anche corsi per bambini, il nostro fiore all’occhiello, con il percorso Samurai diretti esclusivamente dal Maestro Torregrossa .

Per i più grandi i corsi di Autodifesa metodo Krav Magà e a grande richiesta anche i corsi di antiaggressione femminile tutte le mattine. Lo scopo di questo corso è insegnare a difendersi a persone che non hanno particolare preparazione fisica , migliorando sia le condizioni fisiche che quelle psicologiche del soggetto.

Per partecipare a tutti i corsi che saranno solo su prenotazione e a numero chiuso occorre associarsi. Direttore Tecnico il Maestro Alfonso Torregrossa. Docente Tecnico Nazionale Csen, Educatore Sportivo, autore di 7 libri sulle arti marziali. Info line 3803101373.