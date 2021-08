In Sicilia 1.377 nuovi casi di Covid e 16 decessi, salgono i ricoveri

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.377 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia, su 16.265 tamponi effettuati. Il tasso di positività è pari all’8,46%. E’ quanto si evince dal report giornaliero del ministero della Salute. Con questi numeri l’Isola si conferma ancora la prima per contagi in Italia, seguita da Toscana (844) e Campania (647). 16 i nuovi decessi, 7 dei quali relativi alla giornata di ieri, 7 relativi al 17 agosto e 2 calcolati come recupero di giorni precedenti. Complessivamente da inizio pandemia i decessi sono 6.189. Sono 641 (+20) i pazienti ricoverati con sintomi, 83 in terapia intensiva (+3) con 7 nuovi ingressi. Sono 19.978 le persone in isolamento domiciliare, 20.702 gli attualmente positivi.

(ITALPRESS).