Giovane madre con i suoi due bimbi aveva perso l’autobus ed era senza denaro: Carabinieri la aiutano a tornare a casa.

Una bella storia di solidarietà e generosità con protagonisti i Carabinieri è quella che arriva in queste ultime ore dal Molise. Qui una donna con due bambini piccoli aveva perso l’autobus per tornare a casa e, non avendo denaro al seguito né qualcuno che venisse a prenderli, si era incamminata a piedi sotto il sole delle calde ore pomeridiane.

Tuttavia, fortunatamente, per lei e i suoi figli, una pattuglia dei Carabinieri di Agnone s’è fermata chiedendo alla donna se avesse bisogno di aiuto.

Vista la situazione, i militari dell’Arma hanno offerto acqua e gelati ai bambini e, nel contempo, hanno anche pagato il taxi che ha consentito di riaccompagnare la famiglia a casa.