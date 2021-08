Furti d’acqua nel nisseno, il questore Ricifari: “Assenza di ogni senso di comunità e di bene comune”

“L’operazione di oggi merita di essere sottolineata per l’importanza. L’impatto negativo sulla vita di migliaia di cittadini che si vedevano sottratto un bene primario come l’acqua dice della spregiudicatezza e del dispregio assoluto da parte dei presunti responsabili di ogni senso di comunita’ e di bene comune”. Lo ha detto il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari commentando l’operazione “H2O”. “La condotta non occasionale ed anzi, entrata per cosi’ dire nella abitualita’ e durata anni, con danno anche economico e corrispettivo illecito vantaggio, e’ indicativa della diffusione nell’area di un ‘inquinamento’ etico del settore. Ci aspettiamo – continua il questore – la reazione significativa degli imprenditori agricoli onesti e l’impegno finalmente fattivo delle associazioni di categoria, se non vogliono essere complici di questo malcostume criminale che peraltro vizia la leale concorrenza e pregiudica l’ordine pubblico economico. Un grazie speciale va alla procura di Gela e agli agenti della squadra di Polizia giudiziaria del commissariato di Gela per l’impegno dimostrato in un’indagine che si e’ svolta, peraltro, in un ambiente omertoso e ostile”.