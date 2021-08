Eccellenza. La Nissa batte 2-3 in amichevole il Gangi. Vicinanza della società alla popolazione madonita colpita dagli incendi.

Si è conclusa con il risultato di 3-2 a favore della Nissa, l’amichevole con il Gangi. Una gara che ha dato delle buone indicazioni al tecnico biancoscudato Angelo Bognanni in vista dei prossimi impegni ufficiali della stagione.

La prima frazione di gioco, s’era conclusa con il risultato di 3-1 per i biancoscudati, grazie alle reti di Retucci (doppietta) e Montalbano. Prima del riposo, Albeggiano per i locali allenati da mister Giovanni Comito, aveva accorciato le distanze con Albeggiano. Nella ripresa, tanti cambi da entrambe le parti e i padroni di casa si sono rifatti sotto su rigore con Venuti. Il resto della gara è stato contraddistinto dal bel gioco ma il risultato non è cambiato.

Per raggiungere Gangi, i nostri ragazzi hanno dovuto attraversare uno scenario di devastazione, causato dagl incendi che hanno sfregiato in queste ore il suggestivo paesaggio delle Madonie, causando terrore e dolore a decine di famiglie, costrette a dovere abbandonare le loro case. La Nissa Fc vuole inviare un messaggio di vicinanza alla popolazione colpita da questa calamità, convinta che riuscirà presto a rialzarsi!