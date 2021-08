Covid. Negli Stati Uniti ok definitivo al vaccino Pfizer.

Piena approvazione per il vaccino Pfizer negli Usa per i soggetti di età superiore ai 16 anni. Dopo l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) è arrivata la piena approvazione da parte della statunitense Food and Drug Adminstration (Fda) per il vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech dai 16 anni in su.

Il vaccino continua inoltre a essere disponibile con l’autorizzazione all’uso di emergenza anche per la fascia d’età tra 12 e 15 anni e per la somministrazione di una terza dose in alcuni soggetti, immuno compromessi, come la Fda in una nota.