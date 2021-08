Covid. Lupo (Pd): “Musumeci finalmente interviene per incrementare vaccinazioni, ma ritardi peseranno su sanità ed economia”.

“Musumeci finalmente si è accorto che per accelerare le vaccinazioni bisogna coinvolgere medici di famiglia, pediatri e sindaci. Se lo avesse fatto dall’inizio non saremmo l’ultima regione per vaccini e la prima per contagi”.

Così Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars commenta l’ordinanza con la quale il presidente della regione dispone nuove misure di contenimento della pandemia oltre ad iniziative per incentivare la campagna vaccinale.

“Purtroppo, nel pieno della stagione turistica, – aggiunge Lupo – il presidente per ‘chiudere la stalla ha aspettato che i buoi scappassero’ correndo solo ora ai ripari sulla crescita esponenziale dei contagiati e sul basso numero di cittadini vaccinanti. Un disastro – conclude – che mostra l’inadeguatezza del governo regionale e che peserà certamente sulla sanità e sull’economia dell’intera Regione”.