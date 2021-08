Covid. Lo studio: “La variante Delta è contagiosa quanto la varicella.

La variante Delta del Covid-19 è contagiosa quanto la varicella, ha probabilmente effetti più gravi delle varianti che l’hanno preceduta e le persone infette sembrano trasmetterla a prescindere se siano vaccinate o meno. E’ quanto indica un documento ufficiale Usa, il cui contenuto è stato svelato dal Washington Post.

Questi risultati, frutto di studi scientifici, sono presenti in un dossier dei Centers for Disease Prevention and Control (Cdc), la principale agenzia sanitaria degli Stati Uniti. “La guerra è cambiata”, si legge nei documenti. In particolare, lo studio si basa su un’analisi condotta a Provincetown, nel Massachusetts, dove sono stati rilevati quasi 900 casi di Covid dopo la festa nazionale del 4 luglio, nonostante tre quarti dei partecipanti fossero vaccinati.

Secondo il documento del Cdc, non c’era “nessuna differenza” nella carica virale delle persone vaccinate o non vaccinate e questo sembra indicare lo stesso grado di contagiosità indipendentemente dallo stato di vaccinazione. Secondo il sito di notizie locale Masslive.com, ci sono stati pochi ricoveri (sette fino ad oggi) e nessun decesso correlato a questo focolaio. (Adnkronos).