Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore più positivi ma anche più tamponi. L’Isola verso la zona gialla.

Sono risultati 1229 i nuovi casi di positività al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. E’ quanto si evince dal report giornaliero del Ministero della Salute. Un dato che, certamente è superiore rispetto a quello di ieri quando nell’Isola s’erano registrati 881 casi. Tuttavia, va anche detto che i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 26.865, ben 18 mila in più rispetto a ieri, per cui l’indice di positività nelle ultime 24 ore è sceso al 4,6% contro l’11% del giorno precedente.

Nella giornata in cui la Sicilia ha raggiunto i parametri per il passaggio in zona gialla con oltre il 10% di posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva e oltre il 15% (precisamente il 16,8%) in ricovero ordinario, sono saliti i ricoveri (30 di cui 6 in terapia intensiva).

Dati che pongono la Sicilia in zona gialla poiché sono stati raggiunti i due parametri che automaticamente determinano il passaggio di fascia previsto per il 23 agosto. Unica notizia buona è che nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi nell’Isola.

Le persone al momento positive al Covid in Sicilia sono 19.949 positivi, di cui 607 ricoverati in ospedale in malattie infettive, 77 in terapia intensiva e 19.265 in quarantena domiciliare obbligatoria. I guariti da quando è scoppiata la pandemia sono 231.484, i morti 6.148. Infine, da quando è scoppiata la pandemia i casi in Sicilia sono stati 257.581.

Questa infine la distribuzione dei casi Covid per provincia nelle ultime 24 ore: Palermo 324, Catania 129, Messina 225, Siracusa 65, Ragusa 72, Trapani 89, Caltanissetta 82, Agrigento 150 ed Enna 93.