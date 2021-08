Covid in Sicilia. Ancora quasi mille casi di contagio nelle ultime 24 ore. L’Isola resta prima in ambito nazionale.

Sono quasi mille, 997 per la precisione, i nuovi casi di contagio da Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute. Il dato di positivi è riferito a 15.038 tamponi processati.

Purtroppo, sulla base di questo dato, la Sicilia resta in testa alla classifica delle Regioni in cui si registra il maggior numero di contagi. Sono complessivamente 24 i decessi, ma secondo quanto reso noto dalla Regione Siciliana si tratta di recuperi dei giorni precedenti.

Tali decessi portano il numero dei morti per Covid da quando è scoppiata la pandemia a 6173. Invece sono 621 i pazienti ricoverati in malattie infettive ed 80 quelli in terapia intensiva. In questo momento i pazienti in quarantena domiciliare sono 19.016, mentre gli attuali positivi nell’Isola ammontano a 19.717.