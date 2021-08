Covid in Provincia di Caltanissetta. Solo 4 casi di positività nelle ultime 24 ore.

In questa calda giornata post ferragostana, nell’ambito della situazione giornaliera di contagi in Sicilia, due sono i dati balzati maggiormente in evidenza dal report giornaliero del Ministero della Salute.

Il primo che nelle ultime 24 ore la provincia di Caltanissetta ha fatto registrare appena 4 casi di positività al Covid. Un dato non di poco conto se si considera che, solo ieri, la provincia di Caltanissetta aveva fatto registrare ben 115 casi risultando una nelle quali s’era registrato un numero considerevole di casi di positività in Sicilia.

Nelle ultime 24 ore, invece, ecco arrivare il dato di 111 casi in meno che ha quasi del tutto azzerato il numero di nuovi casi di positività in provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore.

Il secondo dato rilevante invece è che, degli 881 casi di positività che si sono registrati in Sicilia, ben 261 si sono registrati in provincia di Ragusa, il che significa che la provincia iblea nelle ultime 24 ore ha registrato un numero quasi raddoppiato di casi rispetto a ieri quando erano stati comunque 146.